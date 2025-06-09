شكرا لمتابعة خبر عن رجال الأمن بالحرم يُعيدون طفلًا ضائعًا إلى والدته.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد المسجد الحرام اليوم موقفًا إنسانيًا مؤثرًا بعد أن تمكن رجال الأمن من العثور على طفل ضائع بين جموع المعتمرين والزوار، وإعادته إلى والدته وسط مشاعر امتزجت فيها الدموع بالدعاء والامتنان.

وأظهر المقطع المتداول ، أن أحد أفراد القوة الخاصة لأمن الحرم الطفل وهو في حالة ذعر يبكي ويبحث عن والدته، فتم التعامل معه بهدوء وطمأنينة، إلى أن تم التوصل إلى والدته بعد تنسيق سريع بين فرق الأمن والكاميرات الموزعة داخل أروقة الحرم الشريف.

ولقي تصرّف رجال الأمن إشادة كبيرة من الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا المشهد بكلمات الثناء والتقدير، مؤكدين أن ما يقوم به رجال الأمن في الحرمين من جهود إنسانية لا تقل أهمية عن واجبهم الأمني والتنظيمي.