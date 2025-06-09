شكرا لمتابعة خبر عن الحجاج يودعون بيت الله ويتمّون مناسكهم بقلوب خاشعة وألسنة تلهج بالشكر والدعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يودع الحجاج بيت الله الذي احتضن دعاءهم وضمّ أمانيهم، ويتمّون مناسكهم بقلوب خاشعة وألسنة تلهج بالشكر والدعاء.

وبنظرات أخيرة على الكعبة المشرفة، ذرف حجاج بيت الله الحرام المتعجلون حال مغادرتهم مكة المكرمة، دموع الفرح وتحقق الأحلام، حيث شهد المسجد الحرام، كثافة كبيرة من حجاج بيت الله الحرام المتعجلين لأداء طواف الوداع.

ويتوجه الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع ومن ثم يغادرون إلى أوطانهم وألسنتهم تلهج بالشكر لله سبحانه على ما من عليهم من أداء مناسك الحج.