شكرا لمتابعة خبر عن حاجة أردنية تعبر عن امتنانها لرجال الأمن: أروع شعب وكل اللي ينقال كذب.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت حاجة أردنية عن إعجابها الكبير بالتنظيم والجهود التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، مشيرة إلى أن ما شاهدته على أرض الواقع خالف تمامًا ما كانت تسمعه من شائعات أو انتقادات.

وقالت الحاجة في حديث مؤثر تم تداوله على نطاق واسع معبرة عن امتنانها الشديد للشعب السعودي ورجال الأمن:” كنا نسمع كلامًا إن الشرطة قاسية ومش متعاونة، لكن لما جيت وشفت بعيني، لقيت الحنية، الترتيب، والتنظيم. ”

وأضافت:” الكل يناديني يا أمي .. واللي تعبان يهونون عليه، يعطونه موية، ويخففون عليه مشقة الحر. السعوديين أروع شعب.. وكل اللي ينقال كذب، أنا شفت بعيني العكس، الله يحميهم ويجزاهم خير.”

ولاقى حديث الحاجة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون دليلًا حيًا على الصورة الحقيقية لموسم الحج، الذي يشهد سنويًا مستوى عال من الأمن والأمان والنظام .

وكان الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، قد أعلن نجاح حج هذا العام 1446هـ أمنيًا وصحيًا وخدميًا.

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