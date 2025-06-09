السعودية | الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

ونوه سموه بما تحقق من نجاحات متميزة شملت الجوانب الأمنية والصحية والتنظيمية والخدماتية، مؤكدًا أن ما شهده الحج من انسيابية في حركة الحشود، ومستوى عالٍ من الجاهزية الطبية، وتكامل في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، يُجسد حجم العناية والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح أن هذا النجاح المتجدد في كل موسم حج، يؤكد تفوق المملكة في إدارة الحشود وتنظيم أعظم شعيرة إسلامية بكفاءة واقتدار، ويجسد صورة مشرفة لما تبذله الجهات المعنية من جهود متكاملة تحت إشراف مباشر من القيادة، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويحفظ المملكة ويديم عليها أمنها واستقرارها.

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