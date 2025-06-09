السعودية | “التجارة”: أكثر من 234 مليون سلعة ومنتج تمويني وُفرت لضيوف الرحمن خلال موسم الحج بالمشاعر المقدسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أوضحت وزارة التجارة أن إجمالي السلع والمنتجات التموينية التي وُفرت لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بلغت أكثر من 234 مليون سلعة ومنتج خلال موسم الحج لهذا العام 1446هـ بالتكامل مع الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وتضمنت السلع الأكثر استهلاكًا: العصائر والمرطبات، والألبان، ومياه الشرب، والمخبوزات، والمعلبات، والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة.

وباشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات حجاج بيت الله الحرام.

وأشرفت على سلاسل الإمداد التمويني، إضافة إلى أدوارها الرقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك.

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