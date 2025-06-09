السعودية | حرس الحدود يؤكد جاهزيته لتيسير مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية والبحرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت المديرية العامة لحرس الحدود جاهزيتها لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام عبر المنافذ البرية والبحرية، بعد إتمامهم مناسك الحج لعام 1446هـ، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والميدانية.

وتعمل وحدات حرس الحدود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنظيم حركة مغادرة الحجاج، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الإرشاد والتوجيه، بما يُسهم في توفير بيئة آمنة تُحقق الراحة والسلامة لضيوف الرحمن حتى لحظة مغادرتهم أراضي المملكة.

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