السعودية | شركة موبايلي تنجح في الحفاظ على شبكتها وتلبية الطلب المتزايد خلال الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نجحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، المتخصصة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة، خلال موسم الحج لعام 1446هـ، بالحفاظ على مرونة شبكتها وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والبيانات.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس نزار بانبيله أن الجهود التي بذلتها الشركة خلال موسم حج هذا العام تُجسد التزامها -كممكن رقمي وطني- بتقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية، بما يلبي احتياجات وتطلعات حجاج بيت الله، وعملائها وشركائها على حدٍ سواء.

وقال: “حرصت شركة موبايلي على زيادة حجم بيانات شبكتها، وزيادة استخدام أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة إضافة إلى أتمتة العمليات التشغيلية للشبكة واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، الأمر الذي أسهم بشكل فعّال في تلبية الطلب المتزايد على حجم استخدام البيانات وزادت نسبة استهلاك البيانات بمقدار (29%) مقارنة بالعام الماضي، وسجلت المكالمات الدولية نموًا بنسبة (101%) وارتفعت المكالمات عالية الوضوح عبر الجيل الرابع بنسبة (11%)، وشهدت شبكة الجيل الخامس زيادة في حركة البيانات بنسبة (122%)، وارتفاعًا في تغطية المواقع بنسبة (133%) مقارنة بالعام الماضي”.

وأبان أن تدقيق أنشطة الصيانة الاحترازية لشبكة موبايلي عبر نظام الذكاء الاصطناعي، أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة (40%) وتدقيق أكثر من (70) ألف صورة للصيانة الوقائية للحج، وساعد زيادة الشركة لعدد أبراجها بنسبة (63%) في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في دعم شبكة الجيل الخامس، ما أدى إلى تعزيز وإثراء تجربة الحجاج، وتمتعهم بخدمة المكالمات الصوتية عبر الانترنت والتواصل مع ذويهم بكل يسر وسهولة، من خلال تقليل زمن الاستجابة وتحسين استقرار الشبكة خلال موسم الحج.

وزادت موبايلي من نقاط البيع وعدد موظفيها عن العام الماضي لخدمة الحجاج، إضافة إلى تفعيلها الشرائح المدمجة وأتمتة جميع خطوات تقديم خدمة الاتصالات على منصة نسك، إلى جانب إطلاقها تطبيق (SOFT POS)؛ لتسهيل عملية الدفع على الحجاج.

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