السعودية | رئيس الطيران المدني يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأوضح معاليه أن هذا النجاح يجسّد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام دائمين بخدمة ضيوف الرحمن، من خلال التوجيهات السديدة، والدعم غير المحدود لجميع القطاعات المشاركة في موسم الحج؛ بما يُسهم في تيسير أداء المناسك بيسر وطمأنينة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، منذ لحظة الوصول إلى المملكة وحتى المغادرة.

وأشار معالي الأستاذ الدعيلج إلى أن خطط منظومة الطيران المدني في مرحلة القدوم نُفذت بسلاسة وكفاءة عالية، عبر (11) صالة سفر في (6) مطارات رئيسية، واستفاد أكثر من (314) ألف حاج من (8) دول من مبادرة “طريق مكة”، وجرى تخصيص أكثر من (1.4) مليون مقعد لخدمة الحجاج على أكثر من (10) آلاف رحلة مجدولة وعارضة من خلال (62) ناقلة جوية بينها (3312) مخصصة للحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبيّن أن اللجان التشغيلية المشتركة بمنظومة الطيران تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة في المطارات، وتقديم خدمات ميسّرة وآمنة، شملت مبادرات نوعية أبرزها “مسافر بلا حقيبة” التي استهدفت خدمة أكثر من (750) ألف حاج، والمتوقع أن تصل إلى مليون حاج حتى نهاية مرحلة المغادرة، بالإضافة إلى مناولة نحو (850) ألف عبوة زمزم ضمن منصة قبول الأمتعة في صالات المغادرة، وربط أكثر من (85) ألف حاج من القادمين جوًا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صالة (1) مع قطار الحرمين الشريفين في مرحلة القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة بالشراكة مع شركة “سار”.

وأكد استمرار الجهود المكثفة خلال مرحلة المغادرة لضمان تجربة سفر ميسّرة وآمنة لضيوف الرحمن, مبينًا أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجيهات الكريمة، وامتدادًا لمساعي المملكة المتواصلة في تطوير تجربة الحاج؛ بما يعكس مكانتها في خدمة الحرمين الشريفين، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الخدمات المقدمة للضيوف.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.

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