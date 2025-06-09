وزير الصحة يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج 1446هـ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1446هـ، وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة، ونجاح موسم حج هذا العام بعد أن أتم ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء إيمانية وصحية آمنة. وأعرب عن شكره وامتنانه لما تحقق من نجاح كبير يعكس حرص القيادة –أيدها الله– على تسخير كل الإمكانات والموارد لخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بالتكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية، ومن ضمنها منظومة الصحة، التي قدمت أكثر من 172 ألف خدمة صحية عبر جاهزية عالية وتكامل في الأداء، مما يعكس ويؤكد تكامل الخطط التشغيلية الصحية لموسم حج هذا العام، وما يؤكد التزام المملكة الدائم بتوفير أرقى مستويات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

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