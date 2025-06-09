شكرا لمتابعة خبر عن رجال الأمن يودّعون الحجاج في مشهد مهيب بعد نهاية موسم الحج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد مؤثر، ودّع رجال الأمن حجاج بيت الله الحرام بعد إتمامهم مناسك الحج، وسط أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر بالامتنان.

ووثّقت عدسات الكاميرا لحظة اصطفاف رجال الأمن على جانبي الطريق، وهم يحيّون الحجاج بالأيدي، ويرددون بصوت جماعي عبارة “مع السلامة”، في مشهد عكس روح التفاني والاعتزاز بخدمة ضيوف الرحمن.

وقد لاقى موسم الحج لهذا العام إشادات محلية ودولية واسعة، لما شهده من تنظيم استثنائي، وانسيابية عالية في تحركات الحجاج، إلى جانب تكامل الخطط الأمنية والصحية.