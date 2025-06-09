شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ عن مشروع ” على خطاه” لسيرة النبي: تونا مابدينا جانا ٣٠٠ ألف طلب مؤكد من ثلاث دول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، عن تطورات مشروع على خطاه الذي يحاكي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع إكس :”على خطاه … طريق هجرة أشرف البشر صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق … تخيلو يا ناس هذا واحنا تونا مابدينا جانا ٣٠٠ ألف طلب مؤكد من ثلاث دول فقط ماليزيا وتركيا وسنغافورة للقيام بالتجربه!!”

وأضاف” عمار يابلادي وأتمنى أهل المنطقه الممتده على طول الطريق يستفيدون بذن الله … حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي الملهم ولي العهد ( وخالص الشكر لسمو الأمير سلمان بن سلطان أمير المدينه المنوره وسمو الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكه المكرمه على دعمهم وجهودهم وحرصهم) … ان شاءالله الملايين من الزوار للتجربه”٠

‎وكان المستشار تركي آل الشيخ قال في وقت سابق : “تحاكي تجربة على خطاه الدرب الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه خلال الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لتمكّن الزوار من تتبع خطاه في رحلته بالتركيز على جوانبها التاريخية والروحية “.

‎ومن المتوقع أن تستقطب التجربة 12 الف زائر في اليوم، خاصة إن إجمالي المسار الذي سيتم تنفيذ المحاكاة عليه تبلغ 470كم أي ما يعادل305 منها سيراً على الأقدام، وستبلغ المعالم التاريخية 41 معلم تتضمن 5 مواقع لقصص الهجرة، ومن المقرر أن ينطلق المشروع في جماد الأولى 1447 هـ، الموافق شهر نوفمبر 2025.