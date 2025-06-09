شكرا لمتابعة خبر عن حاجّتان مصريتان تربّتان بعفوية على كتف رجل أمن : عاش سلمان وولاد سلمان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف وملهم لحاجّتين من مصر أثناء قيامهما بالتقاط صورة سيلفي مع أحد رجال الأمن المشاركين في تنظيم موسم الحج داخل المشاعر المقدسة.

وخلال اللحظة العفوية، قامت الحاجّتان بترديد مطلع الأغنية الوطنية الشهيرة “عاش سلمان”، ” عاش سلمان وولاد سلمان “، وسط أجواء من الفرح والتقدير، قبل أن توجها رسالة شكر مؤثرة للمملكة، قيادة وشعبًا، على ما وصفوه بـ”التنظيم الرائع والتسهيلات الكبيرة” التي لمسوها خلال أدائهما للمناسك هذا العام.

وأشادتا بجهود رجال الأمن والعاملين في الميدان، مؤكدتين أن كل ما شهدتاه من خدمات وتنظيم وسهولة في الحركة والتنقل يعكس حجم الجهود الجبارة المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي هذا المشهد ليجسد حالة الامتنان العربي والإسلامي الواسعة لما تقدمه المملكة سنويًا من رعاية واهتمام بحجاج بيت الله الحرام.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث شهدت التعليقات موجة من المحبة والدعوات، مؤكدين على عمق الروابط بين الشعبين، ومشيدين بمشهد يجسد المحبة الخالصة والتقدير المتبادل بين ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم.