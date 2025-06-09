السعودية | هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية: (181.2) مليون مكالمة محلية ودولية خلال موسم حج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، التي أظهرت تحقيق مستويات عالية من الخدمة نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة وتكامل جهود مختلف الجهات العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المكالمات الصوتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة أكثر من (181.2) مليون مكالمة محلية ودولية.

وأوضحت الهيئة أن المؤشرات للفترة من 1 – 11 ذي الحجة، أظهرت وصول سرعة الإنترنت المتنقل (297) ميجابت/ثانية، بزيادة (32%) عن موسم حج العام الماضي، مشيرة إلى وصول معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات إلى (1259) ميجابايت، متجاوزًا (2.9) معدل الاستهلاك العالمي للفرد.

وبيّنت الهيئة أن ما تحقق من منجزات في أداء منظومة الاتصالات والفضاء والتقنية كان نتيجة للدعم والتمكين من القيادة الرشيدة وتكامل الجهود والخطط التشغيلية بين القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بموسم الحج، كما أسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة في المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتحسين تجربتهم والحفاظ على صحتهم وأمنهم وسلامتهم، إضافة إلى دور الابتكارات التقنية المختلفة التي يتقاطع معها الحاج خلال أداء نسكه، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة الحشود، حيث مكنت التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي الجهات الحكومية من تقديم الخدمات بموثوقية وجودة عالية.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أنها سخرت إمكاناتها كافة؛ لتيسير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتقديمها بجودة عالية، عبر بنية تحتية رقمية متطورة وجهود تشاركية مع مقدمي خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن، وتمكين القطاعين الحكومي والخاص من تقديم خدماتهم باستخدام أحدث الابتكارات التقنية، التي تكللت بتجربة إدارة الحشود بالذكاء الاصطناعي والاتصالات المتخصصة في حج هذا العام، وذلك بالشراكة مع شركة أرامكو الرقمية، وبالتعاون مع الهيئة العليا للأمن الصناعي والهيئة السعودية للمياه والخطوط الحديدية السعودية.

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