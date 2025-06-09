السعودية | وزارة الحج والعمرة تنظّم حفل “ختامه مسك” لتكريم المتميزين في خدمات ضيوف الرحمن وتعلن بدء الاستعدادات لحج 1447هـ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الحج والعمرة تنظّم حفل “ختامه مسك” لتكريم المتميزين في خدمات ضيوف الرحمن وتعلن بدء الاستعدادات لحج 1447هـ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، مساء الأحد في مقر الوزارة بمكة المكرمة، الحفل الختامي السنوي “ختامه مسك”، لتكريم المتميزين في جائزة “لبيتم” للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، والاحتفاء بعدد من مكاتب شؤون الحجاج والجهات غير الربحية، تقديرًا لجهودهم في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج 1446هـ.

وأعلن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال الحفل، تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحج استعدادًا لموسم حج 1447هـ، في خطوة مبكرة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن من خلال التعاقدات المسبقة، وتثبيت المواقع وتكامل منظومة الخدمات.

وأكد معاليه في كلمته أن النجاحات المتحققة في موسم حج هذا العام جاءت بفضل الله، ثم بفضل دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة المستمرة والمباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، مشيرًا إلى أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ومكاتب شؤون الحجاج كان له بالغ الأثر في تحقيق موسم ناجح وميسّر.

وأوضح معاليه أن الوزارة بدأت مبكرًا بالإعداد لحج 1447هـ من خلال تسليم وثيقة الترتيبات الأولية، التي تتيح لمكاتب شؤون الحجاج التعاقد على الخدمات الأساسية بما يضمن الاستقرار التشغيلي وجودة الخدمة، مشددًا على أهمية التزام تلك المكاتب بضوابط الاستطاعة الصحية عند تسجيل الحجاج، وفق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة.

وأشار معاليه إلى استمرار تطوير المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن منصة “نسك مسار” ستؤدي دورًا محوريًا في توحيد إجراءات التسجيل، وتمكين البعثات من إدارة التعاقدات والخدمات عبر واجهة موحدة، تسهم في رفع كفاءة التنظيم وتيسير رحلة الحاج منذ بلده وحتى مغادرته.

وأعلن معاليه عن موعد مؤتمر ومعرض الحج والعمرة الذي سيُعقد في شهر نوفمبر المقبل، داعيًا جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى الاستفادة من هذه المنصة العالمية لاستعراض الابتكارات وتبادل الخبرات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين عامًا بعد عام.

وكرّم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في ختام الحفل، الفائزين بجائزة “لبيتم” للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، التي تُعد تقديرًا للدول التي تبرز في تنظيم وتقديم خدمات مناسك الحج بشكل متميز، وتُمنح وفقًا لمعايير دقيقة تشمل توثيق الإجراءات، وتعاقدات السكن والإعاشة، ووسائل النقل الداخلية والخارجية، والامتثال للضوابط التشغيلية.

وحصل على الجائزة الألماسية، مكتب شؤون حجاج المملكة الماليزية المتحدة، ومكتب شؤون حجاج الجمهورية التركية، ومكتب شؤون حجاج الجمهورية العراقية، فيما نالت الجائزة الذهبية مكاتب شؤون حجاج جمهورية الصين الشعبية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسنغافورة. أما الجائزة الفضية فقد مُنحت لمكاتب شؤون حجاج جنوب أفريقيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبروناي دار السلام.

في حين ذهبت الجائزة البرونزية إلى مكاتب شؤون حجاج جمهورية تونس، وجمهورية الصومال الفيدرالية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقديرًا لما قدموه من أداء متميز خلال موسم حج 1446هـ.

وتضمن الحفل تكريم الفائزين بجائزة التميز في التواصل، بالإضافة إلى الفائزين بجائزة الالتزام بالاستطاعة الصحية، وتكريم عدد من الجهات غير الربحية التي أسهمت في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي يوثّق أبرز محطات موسم الحج، وما تحقق فيه من منجزات على الصعيدين التشغيلي والإنساني، ليُختتم الحفل في أجواء من التقدير والامتنان، وسط استعداد مبكر لانطلاقة موسم جديد من مواسم الخير والعطاء.

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