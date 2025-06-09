السعودية | رئيس مؤسسة البريد السعودي يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج لعام 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي “سبل” المهندس آنف بن أحمد أبانمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446هـ.

وأشاد معاليه بتكامل جهود مختلف الجهات في المملكة، التي سخّرت إمكاناتها على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن ما تحقق من راحة ويسر للحجاج كان بفضل الله، ثم بفضل التوجيهات الحكيمة والمتابعة المستمرة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل سهولة وأمان وطمأنينة.

وأوضح معاليه أن نجاح موسم الحج هذا العام يُعد امتدادًا لسلسلة النجاحات المتواصلة التي تجسّد كفاءة المملكة في إدارة منظومة الحج باحترافية عالية، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف الجوانب، داعيًا المولى -عزّ وجلّ- أن يتقبل من الحجاج حجهم وطاعاتهم، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة -حفظها الله- وأن يثيبها خير الجزاء على ما تقدمه من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.

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