السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم حج 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، باسمه ونيابةً عن جميع منسوبي منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مختلف قطاعاتها الجوية والبرية والبحرية والسككية واللوجستية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج 1446هـ.

وأكد معاليه أن هذا النجاح يعكس التوجيهات الحكيمة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاعات كافة، مشيدًا بما قُدم من خدمات متميزة لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية، سائلًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وأشار إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تستعد لتفعيل الخطة التشغيلية لمرحلة العودة، التي تشمل مغادرة ضيوف الرحمن عبر ستة مطارات مخصصة، واستمرار خدمات الانتقال إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة، وقطار الحرمين السريع الذي يواصل تشغيل أكثر من (4700) رحلة طوال الموسم، بواقع (140) رحلة يوميًا في يومي (12) و(13) من ذي الحجة، إلى جانب خدمات الحافلات بين المدن، مؤكدًا فخر المنظومة بتكامل أنماط النقل وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضح أن قطاع النقل الجوي نقل أكثر من (1.4) مليون حاج عبر (3312) رحلة عارضة، إضافة إلى الرحلات المجدولة، وذلك من خلال (62) ناقلًا جويًا، فيما وفر قطار الحرمين السريع أكثر من مليوني مقعد، بزيادة (400) ألف مقعد عن العام الماضي، استفاد منها حتى الآن أكثر من (860) ألف راكب، إذ نجح قطار المشاعر المقدسة في نقل أكثر من (1.79) مليون راكب بين المشاعر، مؤديًا دورًا محوريًا في تسهيل تنقل الحجاج.

وبيّن أن القطاع البري شهد تهيئة (25) ألف حافلة، مع تنفيذ الفرق الرقابية لأكثر من (300) ألف عملية فحص؛ لرفع معدلات الامتثال بالأنظمة والاشتراطات، بالإضافة إلى جهود قطاع الطرق التي شملت فحص أكثر من (73) ألف كيلومتر من الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومسح أكثر من (16) ألف متر مسطح من الطرق المطاطية الباردة في مشعر عرفات، مشيدًا بدورها في تسهيل حركة ضيوف الرحمن وتخفيف عنائهم.

وأفاد بأن ميناء جدة الإسلامي استقبل أكثر من (5) آلاف حاج هذا العام، إلى جانب استقبال أكثر من (2.6) مليون رأس ماشية للهدي والأضاحي، بينما أسهم القطاع اللوجستي في نقل أكثر من (10) آلاف عينة دم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتنفيذ أكثر من (80) ألف عملية بريد رسمي، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل الاستعدادات المتكاملة لخدمة ضيوف الرحمن على مختلف الصعد.

وأكد في ختام تصريحه، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية أكملت استعداداتها وخططها التشغيلية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن، ليعودوا إلى بلدانهم بأمان واطمئنان، لافتًا إلى أن عملية التخطيط لموسم حج 1447هـ قد بدأت بالفعل، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالعمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام عامًا بعد عام.

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