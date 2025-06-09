شكرا لمتابعة خبر عن الخبر تحتفل بعيد الأضحى بأكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تستقبل مدينة ⁧‫الخبر‬⁩ زوارها بفعالية فريدة من نوعها، ضمن احتفالات ⁧‫عيد الأضحى المبارك‬⁩، حيث انطلقت فعاليات “ذا بيج باونس أرابيا”، أكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم، بنسختها الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم المدينة مجموعة واسعة من الألعاب التفاعلية والمسارات الممتعة والمليئة بالتحديات، في تجربة ترفيهية استثنائية تناسب مختلف الأعمار. وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود تعزيز الأنشطة السياحية والترفيهية في المنطقة، وتوفير خيارات متنوعة للعائلات والزوار خلال موسم العيد.

ويُتوقع أن تجذب “ذا بيج باونس أرابيا” آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، لما تمثله من تجربة عالمية غير مسبوقة على مستوى المنطقة.