شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ عبدالله القحطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على شيخ قبيلة الوهابة قحطان سابقًا، الشيخ عبدالله بن قاسم الوهابي القحطاني – رحمه الله –، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وشهدت الجنازة حضور عدد من كبار المسؤولين وأعيان القبائل وجموع من المواطنين الذين قدموا لتأدية واجب العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.