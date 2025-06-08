شكرا لمتابعة خبر عن بيان رسمي من أسرة حميدان التركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علقت أسرة المواطن المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية، حميدان بن علي التركي على صدور قرار بالإفراج عنه بعد أن قضي ما يقرب من 19 عامًا في السجن.

وقال تركي نجل المواطن المعتقل في تغريدة له على منصة إكس: ” الحمد لله الذي منّ علينا بالإفراج عن والدنا حميدان التركي، ونسأل الله أن يتمم عليه بعودته الى أرض الوطن”.

ونشر تركي بيان نيابة عن أسرته، عبر فيه عن شكرها وعرفانها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على ما أبدياه من رعاية وحرص ودعم مستمر على مدى سنوات القضية.

وأشارت الأسرة في بيانها إلي أن ما تحقق يُعد ثمرة لجهود قيادة المملكة واهتمامها بأبناء الوطن في الخارج، مقدمة الشكر لـسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسها الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، نظير المتابعة الدؤوبة والجهود المتواصلة التي بذلتها البعثة الدبلوماسية منذ مراحل القضية الأولى وحتى لحظة الإفراج.

خادم الحرمين، ولي العهد، الولايات المتحدة الأمريكية، حميدان بن علي التركي، سجن

اختتمت الأسرة بيانها بأن التركي قد نُقل إلى سجن تابع لإدارة الهجرة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات ترحيله إلى أرض الوطن.

عد شهر كامل لأول مرة يصرحون بعد تداول خبر الإفراج عن والدهم حميدان التركي المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية