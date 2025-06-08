شكرا لمتابعة خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يعبرون عن سعادتهم وامتنانهم بالاستضافة الملكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن سعادتهم وامتنانهم بالاستضافة الملكية الكريمة.

ويأتي ذلك تقديرًا لكل الجهود المبذولة لخدمتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج، بارتداء الزي السعودي، وتجولهم داخل مخيماتهم وخارجها، وهم يبتسمون رضا وسعادة بارتداء الزي الذي اعتبروه رمزا للكرم، والمعاملة النبيلة.

وقال الحاج أحمد عبدالرحمن “ارتديت الزي السعودي محبة ورغبة مني، وامتنانًا على كل الجهود التي يبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن خلال مناسك الحج، فحرصت على شراء الثوب والشماغ والعقال، وساعدني أحد المسؤولين في المخيم بلبسه بالشكل المتعارف عليه بالمجتمع السعودي، فأعجبت به كثيرًا.”

وأضاف :” وسوف أواصل لبسه حتى عودتي إلى الديار بإذن الله، وسأحتفظ به في صندوق الذكريات، تخليدًا لرحلة الحج وأدائي للركن الخامس من أركان الإسلام”.

من جانبه، أشار الحاج عبدالله بن سعيد إلى أن لبسه العقال والشماع والثوب كان عن إعجابه الكبير لهذا الزي الذي اعتبره رمزًا للكرم والشهامة التي حضي بها جميع الحجاج إبان تأدية فريضة الحج.

وقال:” إن الثوب يتميز بجمال تصميمه وخفت وزنه، ويشعر من يلبسه بالراحة، بل أنني صورت نفسي بالزي السعودي من أجل الاحتفاظ بأجمل ذكريات الحج، وإرسالها ومشاركتها مع أهلي وأصدقائي في وطني الأم”.

واختتم بشكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه الاستضافة والمعاملة الحسنة، وعلى كل الخدمات الموفرة لراحة الحجيج في المشاعر المقدسة.