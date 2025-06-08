شكرا لمتابعة خبر عن نائب أمير مكة المكرمة يعلن نجاح موسم الحج لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، من مقر الإمارة بمشعر منى، نجاح حج هذا العام 1446هـ .

كما سلّم الأمير سعود بن مشعل، كسوة الكعبة المشرفة، اليوم الأحد، لسدنة بيت الله الحرام، نيابة عن سمو خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-.

وشهدت مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة توقيع المحاضر الرسمية من قِبل الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، بالإضافة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي.

وتأتي مراسم التسليم تمهيدًا لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1447هـ، بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام، والتي تُصنع بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

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