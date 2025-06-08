اخبار السعوديه

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع لحوم الأضاحي لليوم الثالث على التوالي بعدن

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع لحوم الأضاحي لليوم الثالث على التوالي بعدن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع لحوم الأضاحي لليوم الثالث على التوالي بعدن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع لحوم الأضاحي خلال ثالث أيام عيد الأضحى للعام 1446هـ في محافظة عدن، حيث وزع المركز (175) أضحية في مديريتي المنصورة وخور مكسر، استفادت منها (350) أسرة.

ويستهدف مشروع توزيع لحوم الأضاحي الوصول إلى (58.520) فردًا في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب كواجب إنساني يسهم في تخفيف معاناة المحتاجين، وإدخال البهجة والسرور إليهم خلال أيام عيد الأضحى.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز على دعم الأسر اليمنية المحتاجة، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي خلال العيد.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا