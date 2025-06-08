السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع لحوم الأضاحي لليوم الثالث على التوالي بعدن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع لحوم الأضاحي خلال ثالث أيام عيد الأضحى للعام 1446هـ في محافظة عدن، حيث وزع المركز (175) أضحية في مديريتي المنصورة وخور مكسر، استفادت منها (350) أسرة.

ويستهدف مشروع توزيع لحوم الأضاحي الوصول إلى (58.520) فردًا في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب كواجب إنساني يسهم في تخفيف معاناة المحتاجين، وإدخال البهجة والسرور إليهم خلال أيام عيد الأضحى.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز على دعم الأسر اليمنية المحتاجة، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي خلال العيد.

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