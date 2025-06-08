السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 348 أضحية في محلية ود مدني الكبرى بولاية الجزيرة السودانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (348) أضحية في محلية ود مدني الكبرى بولاية الجزيرة في السودان، استفاد منها (696) أسرة، ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في جمهورية السودان للعام (1446هـ).

ويأتي ذلك في سياق حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز روح التكافل الاجتماعي من خلال إيصال لحوم الأضاحي إلى الفئات الأكثر احتياجًا خلال أيام عيد الأضحى.

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