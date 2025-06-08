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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (400) أضحية في مدينة مقديشو بالصومال

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (400) أضحية في مدينة مقديشو بالصومال

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (400) أضحية في مدينة مقديشو بالصومال، استفادت منها (800) أسرة، ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في جمهورية الصومال الفيدرالية للعام (1446هـ).

ويأتي ذلك في سياق حرص المملكة العربية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز روح التكافل الاجتماعي من خلال إيصال لحوم الأضاحي إلى الفئات الأكثر احتياجًا خلال أيام عيد الأضحى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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