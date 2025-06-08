السعودية | أمانة العاصمة المقدسة تنفذ مبادرة “وطهّر بيتي” للرقابة على المنشآت التجارية بمشعر منى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، مبادرة “وطهّر بيتي”، بهدف دعم جهود الرقابة الصحية وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، بمشاركة عدد من المتطوعين من خلال جولات رقابية ميدانية على المنشآت التجارية في مشعر منى، بالتعاون مع مراكز الخدمات الميدانية.

وشملت الجولات الرقابية عددًا من المحال التجارية، والمطاعم، ونقاط البيع المؤقتة، والتأكد من تطبيق معايير النظافة وسلامة الأغذية، إضافة إلى رصد الملاحظات والمخالفات، ورفعها مباشرة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتُعد هذه المبادرة ترجمة عملية لمفهوم المشاركة المجتمعية الفاعلة، ويُسهم المواطنون بدور مهم في دعم الجهود الرسمية الرامية إلى توفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وتُظهر هذه الجهود روح التعاون والتكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتؤكد حرص الأمانة على تمكين المتطوعين وتعزيز دورهم في خدمة المشاعر المقدسة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي المسؤول، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

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