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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (622) أضحية في عدة محافظات بسوريا

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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (622) أضحية في عدة محافظات بسوريا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع (622) أضحية في محافظات إدلب ودمشق وريف دمشق ودير الزور، استفاد منها (1.244) أسرة، ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في الجمهورية العربية السورية للعام 1446هـ.

ويأتي ذلك في سياق حرص المملكة العربية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز روح التكافل الاجتماعي من خلال إيصال لحوم الأضاحي إلى الفئات الأكثر احتياجًا خلال أيام عيد الأضحى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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