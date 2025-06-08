السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (622) أضحية في عدة محافظات بسوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع (622) أضحية في محافظات إدلب ودمشق وريف دمشق ودير الزور، استفاد منها (1.244) أسرة، ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في الجمهورية العربية السورية للعام 1446هـ.

ويأتي ذلك في سياق حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز روح التكافل الاجتماعي من خلال إيصال لحوم الأضاحي إلى الفئات الأكثر احتياجًا خلال أيام عيد الأضحى.

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