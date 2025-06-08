شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة في انقاذ حياة مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.