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حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بجدة

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حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر بجدة

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الرياض - علي القحطاني - نجحت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة في انقاذ حياة مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة له.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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