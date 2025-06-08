شكرا لمتابعة خبر عن روبوت جراحي ينقذ حاجة صينية في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهم التدخل السريع باستخدام الروبوت الجراحي المتقدم في مدينة الملك عبدالله الطبية -عضو تجمع مكة المكرمة الصحي- في إجراء عملية جراحية لحاجة صينية بعد إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه فور وصول الحالة، قرر الفريق الطبي المختص في جراحة الصدر التدخل الجراحي وإجراء عملية باستخدام تقنية الروبوت الجراحي (Da Vinci Surgical System)، شملت التجويف البلوري للرئة اليمنى، بدقة عالية ومن خلال تدخل جراحي محدود دون الحاجة لشق تقليدي.

وأشارإلى أن العملية تمت بقيادة الدكتور متعب الزايدي، استشاري جراحة الصدر والمريء والمعدة، الذي أشار إلى أهمية سرعة التدخل واستخدام الروبوت الجراحي في مثل هذه الحالات عالية الخطورة، مما أسهم في استقرار الحالة ونجاح التدخل الجراحي.

وأضاف التجمع أن هذه الحالة تُعد من الحالات التي تتطلب استجابة فورية وتقنيات فائقة الدقة، حيث أدى استخدام الروبوت الجراحي دورًا محوريًا في تقليل احتمالية المضاعفات، بما يُبرز التقدم النوعي في الرعاية التخصصية التي توفرها المدينة الطبية لحجاج بيت الله الحرام.

ويؤكد هذا الإنجاز مجددًا تميز المدينة الطبية في توظيف أحدث تقنيات الجراحة الروبوتية لخدمة الحالات الحرجة، ضمن منظومة صحية متقدمة تضع حياة الإنسان وسلامته في مقدمة الأولويات.