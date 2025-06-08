شكرا لمتابعة خبر عن السدنة يستلمون كسوة الكعبة تمهيدًا لاستبدالها في محرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلّم الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام، نيابة عن سمو خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-.

وشهدت مراسم تسليم كسوة الكعبة المشرفة توقيع المحاضر الرسمية من قِبل الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، بالإضافة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي.

وتأتي مراسم التسليم تمهيدًا لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة محرم 1447هـ، بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام، والتي تُصنع بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وتنسج الكسوة من الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ويبلغ ارتفاع الثوب (14) مترًا، وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه (95) سنتيمترًا وطوله (47) مترًا، مكون من (16) قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.