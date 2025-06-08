شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد يطلق المرحلة الرابعة من خطته التشغيلية لأعمال موسم حج 1446هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلق المركز الوطني للأرصاد المرحلة الرابعة من خطته التشغيلية لأعمال موسم حج هذا العام 1446هـ، والمعنية بمراقبة الأحوال الجوية على الطرق إلى المدينة المنورة وجميع مناطق المملكة والمطارات، وذلك ضمن الجهود المتكاملة لضمان سلامة ضيوف الرحمن حتى مغادرتهم بعد أداء مناسك الحج.

وأوضح المركز أن هذه المرحلة تُنفذ باستخدام أحدث تقنيات الرصد الجوي، وفق أفضل الممارسات العالمية، عبر تشغيل شبكة من المحطات الأوتوماتيكية والمتحركة، والمراصد المأهولة، ورادارات الطقس، إلى جانب صور الأقمار الصناعية، بما يضمن دقة البيانات المناخية وتمكين الجهات ذات العلاقة من اتخاذ الإجراءات المناسبة وتنظيم حركة الحجاج في المطارات والمنافذ والطرق المؤدية إلى المدينة المنورة وكافة مناطق المملكة.

وأشار المركز إلى أن جهوده الإعلامية المصاحبة للعمل الميداني خلال موسم الحج في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة حتى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، تمثلت في إنتاج (2240) مادة إعلامية وتوعوية مترجمة إلى خمس لغات، استفادت منها (27) جهة، إلى جانب نشر (819) منشورًا عبر (14) منصة تواصل اجتماعي، وتنفيذ (32) لقاءً إعلاميًا منها (27) لقاءً تلفزيونيًا و(5) إذاعية، إضافة إلى نشر (263) مادة صحفية عبر أكثر من (25) وسيلة إعلامية، وإرسال (22,770) رسالة نصية توعوية بلغات متعددة.

وأكد المركز استمرار تنفيذ الخطط التشغيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الجاهزية الكاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.