السعودية | “امتثال” تكثّف جولاتها الرقابية في ثاني أيام التشريق.. و71% انخفاضًا في الملاحظات خلال موسم حج هذا العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - كثفت وزارة الحج والعمرة، جولاتها الرقابية الميدانية في مشعر منى، مع ثاني أيام التشريق، عبر مركز “امتثال”، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وضمان امتثال مقدمي الخدمات لمعايير التشغيل المعتمدة خلال موسم حج 1446هـ.

وشملت الجولات الرقابية مساكن الحجاج والمخيمات والمطابخ المركزية، إضافة إلى المرافق التشغيلية والإدارية لحملات الحج وشركات تقديم الخدمات، وتعمل الفرق الرقابية على التحقق من التزام المنشآت باشتراطات السلامة، واستيفاء البنود التعاقدية، وتوفير بيئة مناسبة تُعين الحجاج على أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

وبحسب بيانات الوزارة، تجاوز عدد الجولات الرقابية التي نُفذت حتى الآن (62) ألف جولة ميدانية، ضمن خطة رقابية استباقية تسعى إلى رصد أي قصور ومعالجته فورًا، ما أسهم في رفع نسبة الامتثال إلى (97%)، في حين لم تتجاوز نسبة عدم الامتثال (3%)، مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات غير الملتزمة.

وسجّل موسم حج هذا العام انخفاضًا لافتًا في عدد الملاحظات الرقابية بنسبة بلغت أكثر من (71%)، مقارنة بالعام الماضي، ما يُعدّ مؤشرًا على أثر الجهود التوعوية والتنظيمية التي قامت بها وزارة الحج والعمرة، بالشراكة مع الجهات العاملة في منظومة الحج، التي انعكست على رفع كفاءة الأداء، وتحسين بيئة الخدمة، وتقليل حجم الملاحظات المرصودة ميدانيًا.

وتعتمد مراكز “امتثال” على فرق رقابية ميدانية مدرّبة، ومزودة بتقنيات رقمية تتيح الرصد اللحظي للمخالفات، ورفع التقارير مباشرة إلى غرف العمليات، بما يُعزز من سرعة الاستجابة ودقة المعالجة، مؤكدة الوزارة أن تكثيف الجولات الرقابية في ثاني أيام التشريق يُعد امتدادًا لمنهجية رقابية لا تهاونَ فيها، تضمن التزامًا كاملًا بمعايير الجودة، وحماية لحق الحاج في الحصول على خدمة متكاملة تليق برحلته الإيمانية.

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