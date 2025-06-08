السعودية | “الأرصاد” تعزز شراكاتها الاتصالية مع الجهات المعنية ميدانيًا لتوعية ضيوف الرحمن بتأثيرات الطقس وطرق التعامل معها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عزّز المركز الوطني للأرصاد شراكاته التوعوية مع عدد من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، عبر إطلاق برامج ميدانية لنشر الوعي بمخاطر الطقس وطرق الوقاية منها، وذلك في إطار خطته الإعلامية المصاحبة لأعمال موسم حج 1446هـ.

وتضمنت هذه البرامج بث رسائل ولوحات توعوية رقمية في مواقع حيوية، شملت ساحات المسجد الحرام بالشراكة مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومواقع في المشاعر المقدسة بالتعاون مع شركة كدانة، إلى جانب قطار الحرمين عبر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وتهدف هذه الجهود إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى الحجاج حول تأثيرات الطقس مثل: الإجهاد الحراري والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة خلال أداء المناسك.

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