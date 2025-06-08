شكرا لقرائتكم خبر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام ينتج الفيلم الوثائقي بعنوان "فن إدارة الحشود المليونية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن *سلسلة المنافس العالمي* عن مشروعات وأعمال سعودية تتميز وتنافس عالميًا؛ تم إنتاج وتصوير وثائقي قصير بعنوان: *"فن إدارة الحشود المليونية"*

والذي يركز على ريادة المملكة بسواعد أبناءها على النجاح في إدارة الحشود المليونية من خلال خبرات تراكمية بدأت منذ عقود.

الوثائقي يعتمد على التناغم، *ومُدعم في ختامة بحديث ولي العهد* عن شكر الله أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والعناية بقاصديها والحرص على سلامتهم.

*وتصريح وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا* يوم أمس في لقائه بالقيادات الأمنية والعسكرية المشاركة في مهمة الحج، *وتصريح نائب أمير منطقة مكة في عرفات اليوم*

شخصيات الوثائقي هي الفريق محمد البسامي، والمتحدث الرسمي لقوات أمن الحج للأمن العام كشخصيّة داعمة ومكملة للحديث.

في الوثائقي حديث منساب، ولقطات جميلة، وعمق فني يدعم محاور الحديث، *وقد تم توظيف 13 نوع موسيقي يتماشى مع سياق الحديث وتعدد المحاور.*

*وقد ضم حديث الفريق التالي:*

طبيعة مكة المكرمة جغرافيًّا. الخطط الاستراتيجية قبل، وأثناء، وبعد. التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي. الريادة في تجهيز البنى التحية في أوقات قياسية. الريادة في تحريك كثافات مليونية بسلاسة وسرعة ووقت وجيز. أهمية إدارة الحشود، وضمان سلامة الحجاج. الدليل الإجرائي للتعامل مع حالات الطوارئ. تعدد الجهات المشاركة لنجاح الخطط الاستراتيجية. اهتمام القيادة بشكل مباشر في توفير كافة وسائل الدعم. وغيرها من الرسائل المميزة مثل: أن كل حاج لا يتكرر سنويًا وأن كافة الإجراءات تنفذ في كل عام مع حاج جديد.

أيضًا: أن الجاهزية تضع المخاطر بنسبة صفر خطر، وأن غالبًا العمل تحت الضغط يولد جودة.

الوثائقي يُنشر بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك؛ كوثائقي داعم للصورة الذهنية عن ريادة المملكة في إدارة الحشود المليونية خدمةً لضيوف الرحمن.