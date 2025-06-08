شكرا لمتابعة خبر عن بدء مغادرة الحجاج المتعجلين في ثاني أيام التشريق وبدء آلية التفويج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ الحجاج المتعجلون مغادرة مشعر منى اليوم في ثاني أيام التشريق، بعد أن أنهوا مناسكهم واستعدوا للعودة إلى أوطانهم، وسط تنظيم دقيق وإشراف مباشر من الجهات المختصة على تطبيق خطة التفويج.

واتسمت “خطة التفويج” بالانسيابية العالية في حركة الحجاج وتنظيم دقيق لتفويجهم نحو بوابات الخروج ومناطق النقل، مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية لضمان سلامة الجميع.

وأكدت الجهات المنظمة أن الخطة تسير وفق ما هو مرسوم لها، دون تسجيل أي عوائق تُذكر، في وقت تستمر فيه الاستعدادات لاستقبال غير المتعجلين غدًا في ثالث أيام التشريق، تمهيدًا لاكتمال موسم حج هذا العام بنجاح.