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حاج مغاربي: أبناء السعودية كبروا في عيني إرشادات واضحة وتنظيم يبعث على الفخر.. فيديو

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حاج مغاربي: أبناء السعودية كبروا في عيني إرشادات واضحة وتنظيم يبعث على الفخر.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبّر حاج مغاربي عن إعجابه الشديد بالتنظيم الذي شهده خلال أداء مناسك الحج لهذا العام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الحاج بتأثر: “أبناء السعودية كبروا في عيني.. كل شيء منظم، الإرشادات واضحة، والحشود تُدار بانسيابية مذهلة.”

وأضاف أن ما لمسه من انضباط وسلاسة في الإجراءات جعله يشعر بالراحة والطمأنينة طوال رحلته الإيمانية، مشيرًا إلى أن هذا المستوى العالي من الخدمة يُجسد صورة مشرّفة عن المملكة وشعبها.

وتتقاطع شهادته مع انطباعات العديد من الحجاج هذا العام، الذين أكدوا أن الخدمات المتطورة والتنظيم الاحترافي يعكسان اهتمام المملكة الدائم بتيسير شعائر الحج، وتوفير أقصى درجات العناية والاهتمام بالحجاج من مختلف أنحاء العالم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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