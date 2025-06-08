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حاج سوداني في الثمانين يحمل كفنه إلى مكة متمنيًا الموت في أطهر بقاع الأرض

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حاج سوداني في الثمانين يحمل كفنه إلى مكة متمنيًا الموت في أطهر بقاع الأرض

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الرياض - علي القحطاني - حاج سوداني يُدعى عبدالله، في العقد الثامن من عمره، وصل إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج وهو يحمل كفنه معه، معبرًا بذلك عن أمنيته في أن يختتم حياته في أطهر بقاع الأرض.

وقال الحاج عبدالله: “قدّمت من السودان بكفني، راجيًا أن يكتب الله لي الموت هنا، في مكة، بعد أداء المناسك.”

قصة الحاج أثارت مشاعر المتابعين واعتبرها كثيرون تجسيدًا للإيمان العميق، والتعلّق الروحي بالحج ومكانته في نفوس المسلمين حول العالم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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