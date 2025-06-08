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رعاية خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن خلال طواف الوداع في صحن المطاف.. فيديو

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رعاية خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن خلال طواف الوداع في صحن المطاف.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - شهد طواف الوداع هذا العام في صحن المطاف بالمسجد الحرام تنظيم متقن يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، الذين حظوا بعناية خاصة لضمان أداء مناسكهم بكل يُسر.

وحظى كبار السن وذوي الإعاقة على اهتمام كبير ، حيث تم توفير العربات الكهربائية وفتح مسارات مخصصة لهم، إلى جانب تسخير دافعين للعربات وتقديم مختلف سبل الراحة والمساندة على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات السامية بالارتقاء بخدمة الحجاج، وتوفير بيئة روحانية متكاملة، تُمكّن الجميع من أداء شعائرهم بأمان وطمأنينة.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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