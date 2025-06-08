شكرا لمتابعة خبر عن رعاية خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن خلال طواف الوداع في صحن المطاف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد طواف الوداع هذا العام في صحن المطاف بالمسجد الحرام تنظيم متقن يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، خاصة كبار السن وذوي الإعاقة، الذين حظوا بعناية خاصة لضمان أداء مناسكهم بكل يُسر.

وحظى كبار السن وذوي الإعاقة على اهتمام كبير ، حيث تم توفير العربات الكهربائية وفتح مسارات مخصصة لهم، إلى جانب تسخير دافعين للعربات وتقديم مختلف سبل الراحة والمساندة على مدار الساعة.

وتأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات السامية بالارتقاء بخدمة الحجاج، وتوفير بيئة روحانية متكاملة، تُمكّن الجميع من أداء شعائرهم بأمان وطمأنينة.