1920 نشرة جوية كل ساعة.. نظام الأرصاد المتطور بالمشاعر

يُصدر المركز الوطني للأرصاد في المشاعر المقدسة 1920 نشرة جوية كل ساعة طوال موسم الحج هذا العام لتقديم المشورة للحجاج، حيث تصل درجات الحرارة، وخاصة حول منى، إلى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية.

ويتم توليد النشرات الجوية من 16 محطة أرصاد جوية آلية ومحطتين يدويتين في منى وعرفة، بالإضافة إلى وحدات الرصد المتنقلة.

وتعمل محطات رصد الطقس المجهزة بأنظمة متطورة وتكنولوجيا حديثة، بما في ذلك الرادار وصور الأقمار الصناعية ونماذج الطقس، على تغذية البيانات إلى غرفة عمليات متكاملة تعمل على مدار 24 ساعة يومياً لتوفير التحديثات الجوية.

ويضمن ذلك تغطية كاملة بنسبة 100% في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المواقع الرئيسية مثل الموانئ والمطارات وطرق الربط.

وتتراوح درجات الحرارة اليوم بين 33 و44 درجة مئوية، على أن تبلغ ذروتها ما بين الساعة التاسعة صباحاً والثالثة عصراً. ويواصل الحجاج رمي الجمرات الثلاث، ويستمر ذلك اليوم وغداً.

وبناء على الرصد فإن الفترة ما بين منتصف الليل والصبح هي الأمثل، حيث يبدأ معظم الحجاج رحلتهم إلى منطقة الجمرات بعد الانتهاء من صلاة الصبح.