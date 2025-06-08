نجاح توصيل الأدوية بالدرونز للحجاج

أتمت وزارة الصحة الإطلاق التجريبي لخدمة توصيل الأدوية باستخدام الطائرات بدون طيار بنجاح، بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات في المشاعر المقدسة.

وكانت الوزارة قد اعتمدت استخدام الطائرات بدون طيار لنقل الأدوية خلال موسم الحج، بهدف تسريع الخدمة الطبية في المشاعر وتحسين الاستجابة للحالات العاجلة.

في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة خلال موسم الحج، أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل عن بدء تطبيق خدمة جديدة تعتمد على استخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المشاعر المقدسة.

وتهدف هذه التقنية إلى تسريع الاستجابة للحالات الطبية وتقليص زمن إيصال الإمدادات الدوائية، لا سيما في المواقع التي تشهد كثافة مرتفعة ويصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية.

وأشار الجلاجل إلى أن إدخال هذا النوع من التقنيات يشكّل تقدمًا مهمًا في آليات الدعم اللوجستي الطبي. وبيّن الجلاجل أن التجارب التشغيلية لهذه الخدمة أثبتت نجاحها، حيث تم تقليص وقت توصيل الأدوية من ساعة ونصف إلى ست دقائق فقط، ما يعزز من قدرة الوزارة على تلبية الاحتياجات العاجلة بكفاءة عالية.

تم اعتماد هذه التقنية ضمن خطة وزارة الصحة لموسم الحج، بالتعاون مع فرق العمل الميدانية واللوجستية، في مواقع مختلفة داخل المشاعر. وتُدار الطائرات عبر أنظمة ذكية تتيح تتبع الشحنات بدقة، وضمان إيصالها في الوقت المناسب إلى المواقع المحددة.

ويأتي هذا التحول ضمن استراتيجية الوزارة في تبني الحلول التقنية الحديثة بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال الاعتماد على وسائل ذكية تسهم في تقليل الوقت والجهد، وتحسين توزيع الإمدادات، خصوصًا في الحالات الطارئة التي تتطلب سرعة في التدخل.

وأكد الجلاجل أن وزارة الصحة تواصل تطوير خدماتها لتتواكب مع متطلبات موسم الحج والتحديات المتعلقة بالكثافة البشرية العالية في المشاعر. كما أوضح أن تقنيات الدرون تسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزز من قدرة الطواقم الطبية على التصرف الفوري في حالات الطوارئ.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من منظومة أوسع تم العمل على تطويرها هذا العام، بدعم حكومي كبير للقطاع الصحي، وتنسيق مكثف بين الجهات المعنية لضمان موسم حج آمن، دون تأخير في الإمدادات الطبية، مع الجاهزية للتعامل مع الحالات الصحية كافة بكفاءة عالية.

وتم تجهيز الطائرات المستخدمة بمواصفات تتيح لها التحليق بمرونة في أجواء المشاعر، ونقل كميات مدروسة من الأدوية والمستلزمات الإسعافية، مع القدرة على الوصول إلى المواقع المستهدفة في وقت قياسي.