السعودية | “عناية الحرمين الشريفين” تفعّل مبادرة “إحرام مستدام”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

فعّلت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة “إحرام مستدام”، في موسم الحج ١٤٤٦هـ، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المسجد الحرام خلال فترة الحج، وتقليل التلوث البيئي، والتثقيف بأهمية إعادة الاستخدام من خلال إعادة تدوير إحرامات الحجاج بعد التحلل من النسك.

وتعمل هذه المبادرة على الاستفادة من فائض الإحرامات والسجاد والشنط عبر جمع وفرز مخلفات منسوجات الحجاج، ثم إعادة تدويرها وتوزيعها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحد من إنتاج النفايات، وتعزيز الوعي بأهمية الاستدامة والمحافظة على البيئة من قِبَل فرق متخصصة تعمل على تنفيذ هذه العمليات بطرق مبتكرة تسهم في تقليل النفايات وتحويلها إلى منتجات مستدامة.

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