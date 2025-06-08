شكرا لمتابعة خبر عن زوجان سوريان من ألمانيا بعد أداء الحج: 22 مليون سوري سيروون موقف الأمير محمد بن سلمان في دعم سوريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر زوجان سوريان مقيمان في ألمانيا عن امتنانهم للمملكة، عقب أدائهما مناسك الحج، مشيدين بالدعم الكبير الذي قدمه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشعب السوري، ومؤكدين أن هذا الموقف سيظل حاضرًا في ذاكرة جميع للسوريين.

وفي تصريح نقله مراسل قناة “الإخبارية” أحمد غالي، قال الزوج: “بعد أدائنا للحج، نؤكد أن 22 مليون سوري سيروون لأحفادهم موقف الأمير محمد بن سلمان في دعم سوريا.. هذا الموقف لا يُنسى وسيبقى علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين الشعبين.”

وأشاد الزوجان بحفاوة الاستقبال والتنظيم الدقيق الذي لمساه منذ وصولهما إلى المملكة، معتبرين مشاركتهما في موسم الحج تجربة روحانية وإنسانية فريدة، تجسّد قيم العناية والضيافة التي تميز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.