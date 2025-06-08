شكرا لمتابعة خبر عن الروبوت أسترو يستعرض خدماته خلال موسم الحج.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة تعكس تطور التقنيات المستخدمة في خدمة ضيوف الرحمن، ظهر الروبوت “أسترو” الذي يقدم مجموعة من الخدمات خلال موسم حج 1446هـ.

وأوضح “أسترو” أنه يساهم في إرشاد الحجاج داخل المشاعر المقدسة، وتقديم المعلومات بلغات متعددة، بالإضافة إلى المساعدة في تنظيم الحشود والتوجيه نحو المخارج والمرافق الخدمية.

ويُعد “أسترو” من ضمن مشاريع التحول الرقمي التي تنفذها الجهات المعنية في المملكة، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتسهيل تجربتهم خلال أداء المناسك.