شكرا لمتابعة خبر عن زيارة الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال و بناتها ترسم البسمة على وجوه المرضى في يوم إنساني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة إنسانية ، حرصت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال على الاطمئنان على صحة المرضى المنومين في مدينة الملك فهد الطبية.

وقامت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال برفقة بناتها بزيارة المرضى المنومين في مدينة الملك فهد الطبية.

وأظهر مقطع تم تداوله على نطاق واسع ، الأميرة ريم وبناتها أثناء تواجدهن مع مرضى مدينة الملك فهد الطبية حيث يقدمن لهم الدعم المعنوي والعون ، في مشهد لاقى تفاعلاً وإشادات واسعة .