شكرا لمتابعة خبر عن التطوع في موسم الحج وفر 150 مليون ريال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهمت برامج التطوع خلال موسم حج هذا العام بشكل كبير في تقليص التكاليف التشغيلية، حيث بلغت القيمة التقديرية لما وفره العمل التطوعي بلغت نحو 150 مليون ريال.

وعكست مشاركة آلاف المتطوعين في مختلف المجالات، من التنظيم والإرشاد الصحي والخدمات اللوجستية، روح التكافل والمسؤولية الاجتماعية، وساهمت في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج.

وتأتي هذه النتائج ضمن جهود المملكة لتعزيز ثقافة التطوع وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى الوصول إلى مليون متطوع سنويًا.