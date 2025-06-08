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فرحة حاجة طلبت من زوجها أن يكون مهرها تأدية الحج.. فيديو

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فرحة حاجة طلبت من زوجها أن يكون مهرها تأدية الحج.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أبدت سيدة سورية فرحتها بعدما قدم لها زوجها مهرها الذي كانت تتمناه وهو السماح لها بتأدية فريضة الحج.

وقال الزوج إن زوجته لم تطلب مهر وإنما طلبت منه أن يكون مهرها هو الحج في بيت الله الحرام، وذلك بحسب ما ذكره بقناة العربية.

من جهتها، عبرت الحاجة عن سعادتها بالقدوم إلى مكة لأداء مناسك الحج، مشيرة إلى أنها ولدت في مكة المكرمة لكنها عاشت في سوريا.

وأبدى الثنائي فرحتهما بالقدوم إلى المملكة مقدمين الشكر إلى القيادة الرشيدة على ما تم تقديمه لخدمة الحجاج.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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