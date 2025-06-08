شكرا لمتابعة خبر عن فرحة الجالية المصرية بعيد الأضحى تُضيء شوارع منفوحة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر عدد من أفراد الجالية المصرية في أحد شوارع حي منفوحة بالرياض الاحتفال بعيد الأضحي علي طريقتهم الخاصة والتي تميزت بالأجواء المبهجة والرقص والتصفيق وتبادل التهاني بقدوم العيد .

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات احتفال عفوي ضج فيه الشارع بالحضور الذين التفوا حول مظاهر البهجة والفرح، مؤكدين قوة الروابط الاجتماعية التي تجمع الجالية المصرية في السعودية، وقدرتهم على نقل أجواء العيد بروحهم الأصيلة رغم البُعد عن الوطن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع مشيدين بأجواء الفرح التي تنشرها الجالية المصرية، والتي تُعيد للأذهان روح العيد القديمة بطابعها الشعبي والمحبب.