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فرحة الجالية المصرية بعيد الأضحى تُضيء شوارع منفوحة ..فيديو

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فرحة الجالية المصرية بعيد الأضحى تُضيء شوارع منفوحة ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قرر عدد من أفراد الجالية المصرية في أحد شوارع حي منفوحة بالرياض الاحتفال بعيد الأضحي علي طريقتهم الخاصة والتي تميزت بالأجواء المبهجة والرقص والتصفيق وتبادل التهاني بقدوم العيد .

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات احتفال عفوي ضج فيه الشارع بالحضور الذين التفوا حول مظاهر البهجة والفرح، مؤكدين قوة الروابط الاجتماعية التي تجمع الجالية المصرية في ، وقدرتهم على نقل أجواء العيد بروحهم الأصيلة رغم البُعد عن الوطن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع مشيدين بأجواء الفرح التي تنشرها الجالية المصرية، والتي تُعيد للأذهان روح العيد القديمة بطابعها الشعبي والمحبب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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