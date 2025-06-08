شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ سليمان الجبيلان والنجم عموري: “اليوم العيد عيدين.. عيد الأضحى وعيد رؤية عموري”.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد طريف ومؤثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جمع بين الداعية الشيخ سليمان الجبيلان ولاعب المنتخب الإماراتي السابق عمر عبدالرحمن “عموري”، حيث عبّر الشيخ الجبيلان عن سعادته بلقاء النجم الإماراتي قائلًا: “اليوم العيد عيدين.. عيد الأضحى وعيد رؤيتي لعموري”، وسط أجواء من البهجة والود.

وخلال المقطع، وجه الشيخ الجبيلان تهنئة خاصة للشعب الإماراتي وقيادته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معبرًا عن حبه وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعبًا، ومؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية بين شعبي المملكة والإمارات.

وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أشادوا بعفوية الشيخ وروح الدعابة التي يتمتع بها، كما عبّروا عن اشتياقهم لرؤية عموري مجددًا في الملاعب، متمنين له الصحة والتوفيق في قادم أيامه.