شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة: منظومة الحج ارتقت لمستويات غير مسبوقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، إن إشراف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعم صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لاستعدادات الحج أدى إلى ارتقاء المنظومة إلى مستويات غير مسبوقة من التكامل والكفاءة ليكون حج هذا العام شاهدا على رؤية تنفذ وقيادة تنجز ووطن يحتفي بخدمة ضيوف الرحمن .

وأشار إلى أن بتوجيهات ولي العهد الاستعداد للحج انطلق في الـ 12 من شهر ذي الحجة العام الماضي، وتقدمت الخطط واكتملت الجاهزية وانطلقت المنظومة بثبات وجهود متكاملة.

وأضاف أن زيادة السعة الكهربائية في المشاعر المقدسة بنسبة 95% بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 مليارات ريال وتم توزيع أكثر من 7 ملايين متر مكعب من المياه في مكة والمشاعر المقدسة، كما تمت زيادة السعة السريرية بأكثر من 60% في المشاعر المقدسة وافتتاح مستشفى طوارئ وتجهيز 71 نقطة تدخل سريع في المشاعر.

ولفت إلى أنه تم استقبال أكثر من 7000 رحلة طيران من 238 مدينة حول العالم وتشغيل 4700 رحلة لقطار الحرمين و2500 رحلة لقطار المشاعر بمشاركة أكثر من 20 ألف حافلة.

كما تم تظليل أكثر من 300 ألف متر مربع منها 170 ألف مخصصة لمسار الحجاج وزرع 23 ألف شجرة، كما تم تطوير تطبيق نسك ليقدم أكثر من 130 خدمة رقمية تيسر على الحاج رحلته من التأشير حتى العودة .