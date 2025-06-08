شكرا لمتابعة خبر عن حاج جزائري يروي موقفًا إنسانيًا مؤثرًا مع وزير الصحة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى حاج جزائري عن موقف إنساني جمعه بوزير الصحة فهد الجلاجل، خلال موسم الحج.

وأظهر مقطع فيديولحظة مؤثرة للحاج، حيث قال: “خفت على أخوي، قلت مات خلاص، وفجأة لقيت وزير الصحة واقف جنبي يطمني على أخوي المريض”.

وتابع الحاج الجزائري: “ما كان لابس كرفته، ولا معه حرس، فعلاً، هذولا الناس اللي يشتغلون بحق وحقيقة.”

وأعرب الحاج عن امتنانه العميق لهذا التصرف الإنساني والبسيط من الوزير، مؤكدًا أن هذه اللحظة ستظل راسخة في ذاكرته، وأنها تعكس قيمة المسؤولية والإنسانية التي يحملها من يعملون في خدمة ضيوف الرحمن.

وقد حظي الفيديو بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بتواضع الوزير وحرصه على الاطمئنان بنفسه على صحة الحجاج دون مظاهر رسمية.

وتُعد هذه الواقعة واحدة من المشاهد المتكررة التي تعكس الجهود النوعية التي تبذلها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، سواء على المستوى الصحي أو الإنساني.