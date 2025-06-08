شكرا لمتابعة خبر عن إخلاء طبي ينقذ حاج عراقي من مضاعفات قلبية خطيرة بطبية مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أسهم التدخل العاجل ضمن نظام الرعاية العاجلة – أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي – في إنقاذ حياة حاج عراقي أمس الأول حيث تعرّض لألم حاد في الصدر أثناء وجوده على صعيد عرفات، حيث جرى التعامل مع حالته فورًا من قبل الفرق الطبية بمستشفى شرق عرفات، بالتنسيق الكامل مع مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة – عضو تجمع مكة المكرمة الصحي.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأنه فور وصول المريض إلى المستشفى، باشر الفريق الطبي المتخصص في أمراض القلب بإجراء الفحوصات السريرية والاختبارات التشخيصية العاجلة، التي كشفت عن وجود انسداد حاد في الشرايين التاجية، مما تطلب إجراء عملية قسطرة قلبية طارئة باستخدام جهاز القسطرة القلبية المتنقل، الذي يُعد من أبرز تقنيات الرعاية المتقدمة المستخدمة خلال موسم الحج.

وأضاف، بعد تقييم شامل لحالة المريض، تبيّن أن حالته تستدعي عملية قلب مفتوح لزراعة شرايين تاجية جديدة بشكل عاجل. وبفضل الجاهزية العالية وسرعة التنسيق، تم نقل المريض عبر الإخلاء الطبي الجوي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث أجريت له العملية الجراحية المتقدمة وتكللت – بفضل الله – بالنجاح التام، وتم زراعة الشرايين بنجاح وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والجراحية العالمية.

وأكد التجمع الصحي بأنه يُواصل الحاج العراقي حاليًا مرحلة التعافي تحت إشراف طبي مباشر في وحدة العناية المركزة لجراحة القلب، حيث يحظى برعاية متكاملة ومتابعة دقيقة لضمان استقرار حالته وتحقيق أفضل النتائج الصحية.

ويجسّد هذا النموذج الصحي التكامل بين منشآت تجمع مكة المكرمة الصحي، ويعكس الدور المحوري الذي تقوم به مدينة الملك عبدالله الطبية في تقديم الرعاية التخصصية المتقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في التميز بالخدمة الصحية، خاصة خلال مواسم الذروة كالحج.